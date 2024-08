Kiemelt projektek és más, támogatásra esetleg érdemes fejlesztési tervek is szerepelnek a Mátra aktív turisztikai fejlesztési programjában. A kiemelt projektek közé harminchárom tartozik a dokumentum alapján, ilyen a Mátraháza-Veronika-rét-Kékestető közötti, 2375 méter hosszú, tíz személyt szállítani képest kabinos felvonó, valamint Mátraházán látogatóközpont kialakítása, a tévétorony háromágú épületrészének aktív funkciókkal való megtöltése (mászófal, játszóház, ökumenikus kápolna, szélcsatorna), a kilátók fejlesztése (felújítás, illetve egy műanyagpadlós körüljáró rész létesítése szerepel a tervek közt), egy 380 méter hosszú kékestetői lombkorona sétány kialakítása. A csúcsot jelző követ áthelyeznék a valódi csúcshoz közelebb, s zászlót is emelnének mellette, a lezárt részeket megszüntetnék. A síugrósáncot mélység fölé kilógó kilátóként hasznosítanák, az érkező lejtőn pedig szánkópályát létesítenének. Szintén szerepel a tervek között a mátraházi szánkópálya hóágyúval, felvonóval való fejlesztése, s szeretnének egy erdei legördülő pályarendszert is a már meglévő kerékpáros, rolleres pálya bővítésével, de a nagyobb downhill elemek mellőzésével.

Galyatetőn is fejlesztéseket terveznek

Forrás: Kállai Márton/Szabad Föld

A Mátra többi térségének kiemelt projektjei közé tartozik Felső-Mátra négyévszakos aktívturisztikai belépési pont fejlesztése Mátraszentistván-Mátraszentlászlón (a sípályát és a kerékpáros pályát kötnék össze felüljárókkal), egy Aktív Családi Park – állatparkkal, gazdasági épületekkel, régi életforma bemutatásával - kialakítása a Felső-Mátrában, de ide is terveznek szánkópályákat, Galyatető közelében, illetve az egykori mátraszentimrei sípályán.

A Mátraszentistváni síparkot két ütemre bontva segítenének négyévszakossá válni, részint Kúthegy irányába kötélpályákkal, síelők, gyalogosok és kerékpározók által is használható felvonóval, részint a hóágyúzást elősegítendő víztározókkal. A Mátraszentistváni, mátraszentlászlói és piszkéstetői térséget felvonók kötnék össze, de új sípályák – összesen öt 200-850 méteres hosszúságú - is létesülnének és a szentlászlói felvonókat is modernizálnák. A Mátraszentistváni Sípark központi épületet is kapna melegedővel, öltözőkkel, kölcsönzővel, síiskolával. Mátraszentistvánon a Bike Park fejlesztését is a kiemeltek közé sorolják, nyolc kerékpáros pályát létesítenének a gyerektől a profi szintűig. Galyatetőre négy évszakos szabadtéri sportpályát álmodtak, ami focipályát, illetve 1,8 kilométernyi sífutó (nyáron nordic walking) pályákat jelent, ezek hóágyúzhatók lennének, így tó is létesülne.