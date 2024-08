Az elmúlt héten forró, nagyrészt száraz időben volt részünk, de szerdáról csütörtök éjszaka, majd a hétvégén többfelé alakultak ki záporok, zivatarok. A lehullott csapadék mennyisége nagy területi változékonyságot mutat, az északi, északnyugati országrészben többfelé 20-60 milliméter közötti mennyiség is lehullott, de nagy területen öt milliméternél kevesebbet mérhettünk, néhol pedig egyáltalán nem esett, írta a met.hu. Az elmúlt harminc nap csapadékösszege így a nyugati és az északi országrészben, valamint a nagyobb felhőszakadások által érintett foltokban 30-70 milliméter között alakul, de az Alföldön sokfelé a 10 millimétert sem éri el. A nyugati országrészben már telik vízzel a talaj, ám az Alföldön, és jókora területen a Dunántúlon is kritikusan száraz maradt a talaj felső egy méteres rétege. Az aszály az északi országrészben csökkent nagy területen számottevően, azonban hazánk területének bő kétharmadán továbbra is nagyfokú vagy súlyos aszály tapasztalható.

A kukorica állományok a növényszáradás fenológiai fázisába léptek

A hőmérséklet 4-8 fokkal alakult magasabban az augusztus közepén szokásosnál. Napközben jellemzően 33-38 fokig melegedett a levegő, és éjszakánként is csak 19-23 fokra mérséklődött a hőség. Az elmúlt 10 nap átlaghőmérséklete csak az északkeleti határszélen volt kevéssel 25 fok alatt, máshol 25-29 fok közöttinek adódott.

A vegetáció bő két héttel előrébb jár a fejlődésben a szokásosnál, amihez a szántóföldi kultúráknál még az aszály is hozzátesz a kényszerérés miatt. A napraforgó és a kukorica állományok a növényszáradás fenológiai fázisába léptek. A HungaroMet szerint ugyanakkor a legfrissebb műholdas mérések alapján a 2022-es rendkívüli aszálytól sokkal jobb a helyzet, de az ideálistól nagyon messze vannak az állományok. Bár égető szükség lenne az esőre, a legtöbb kukoricatáblában már egy kiadós csapadék sem segít az állományokon. A virágzás és a szemképződés fázisában sajnos még az átlagos csapadékmennyiséget sem kapták meg, a tartós aszály és hőség miatt az öntözés nélküli állományokban igen gyenge termésátlagok várhatók.