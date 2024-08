Még akadnak szabad szálláshelyek

Az augusztus 20-ai hosszú hétvége évek óta az egyik legnépszerűbb időpont az utazásra, különösen akkor, ha az idei évhez hasonlóan négynapos hosszú hétvégét jelent. Érthető tehát, hogy rengeteg foglalás áll bent már jó előre ilyenkor erre az időszakra. Az augusztus 14-ei foglalási adatok alapján a Szallas.hu magyarországi kínálatának nem egészen 4 százaléka, mintegy 700 szállás foglalható az augusztus 17-20-ai dátumokra keresve. „Azok számára is van remény, akik még nem foglalták le szállásukat – mondta a sajtószóvivő. – A foglalások egy részét még lemondhatják, továbbá a Szallas.hu keresőmotorja segít feltérképezni a környék szabad szálláshelyeit is."

Szabó Zsolt, a Szallas.hu Programok és Attrakciók Üzletág vezetője hozzáfűzte, hogy idén is változatos programok várják az utazókat szerte az országban. Az augusztus 20-i kínálatban többek közt koncertek, hagyományőrző előadások, tűzijáték és sokszínű gyerekprogramok garantálják a szórakozást. Siófokon például egy 5 napos rendezvénnyel ünneplik Szent István napját, de izgalmasúti cél lehet Hévíz vagy Eger is, ahol a gasztronómiai élmények mellett különleges produkciók is színesítik a hosszú hétvégét. Az ünnepi programok nemcsak az egy- vagy több éjszakára utazókat vonzzák, sokan látogatnak el például a fővárosi tűzijátékra szállásfoglalás nélkül is.