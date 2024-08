Ami az infrastruktúrát illeti, tanösvények, gyalogutak, kerékpárutak, pihenők kijelölése, kiépítése szerepel a tervek közt, de bringapark is készülne, a lovasturizmushoz képzés és szálláshely-bővítés tartozna, a sípályák (alpesi, sífutó, biatlon) fejlesztése is szükséges téli, nyári időszakra is, vízbiztosítással. Játszóterek, szelfipontok létesítése is a tervek közt szerepel, ahogyan az erdei szálláshelyek, zarándokszállások, ifjúsági táborok, erdei iskolák fejlesztése is. Kerékpár és elektromos kerékpár kölcsönzőket, kerékpárosbarát szolgáltatókat, a biciklisek és síelők szállítását, hegyimentést is előre mozdítanák. Útfelújítás, kisvasúti felújítás, hajtánypálya létesítése, kabinos, üléses felvonók létesítése, iránybuszok, elektromos buszok, a parkolás megoldása, az elektromos töltés kiépítése, a kékestetői behajtási övezet létrehozása, a marketing, a promóció és a szervezetfejlesztés mind megoldandó feladat 2034-ig, szögezik le.