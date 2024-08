Egercsehiben is a közösségfejlesztés élvez prioritást életminőség, egészségtudatosság javítással, generációk közötti kapcsolatok javítása, az utazás és a helybeli kerékpározás elősegítése is a programpontok között szerepel. Ügyintézési teret is létrehoznak.

Bélapátfalván a többi településen tervezetthez hasonló programokat mindenki elérheti majd, de elsősorban az esélyegyenlőségi célcsoportokba tartozókat, azon belül a nőket, a mélyszegénységben élőket, romákat, a fogyatékkal élőket, valamint a gyermekeket és az időseket célozzák.