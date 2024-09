Siófok volt a legnépszerűbb hazai úti cél nyáron a magyarok körében a Szállás.hu-n bonyolított foglalások alapján. Budapest, Eger, Balatonfüred és Hajdúszoboszló is vendégek tömegeit vonzották. Az országos nyári belföldi foglalások 36 százaléka legfeljebb 50 ezer forint értékű volt, és az 1-2 éjszakás vakáció volt a legjellemzőbb.

A Szállás.hu nyári eredményeiből kiderült, hogy továbbra is Siófok a nyár fővárosa a magyarok körében.

– Az ország valamennyi pontjáról viszonylag gyorsan elérhető; széles szálláskínálata, vonzó partszakaszai és gazdag programkínálata tömegeket vonz – legyen szó kisgyerekes családokról, párokról, baráti társaságokról – mondta Kelemen Lili a Szállás.hu sajtószóvivője. A foglalások eloszlása alapján régiós szinten is a Balaton térsége vezetett: a Szállás.hu nyári foglalásainak megoszlása szerint a második helyezett észak-magyarországi régió szállásfoglalásainak több mint kétszerese futott be a Balatonra a belföldi utazók körében.

– A Balaton térségében idén nyáron meghaladtuk a tavaly nyári foglalási számainkat – tette hozzá a szóvivő. A magyar tenger környékén Siófok mellett Balatonfüred, Hévíz, Balatonlelle, Keszthely, Zamárdi, Balatonboglár, Balatonföldvár, Fonyód és Balatonalmádi szálláshelyeit választotta a legtöbb vendég. A Balatonon a többség augusztusban 2-3 éjszakát foglalt, ami nem meglepő, hiszen az államalapítás négynapos hosszú hétvégéjére is sokan időzítették utazásukat.

Míg a Balatont a Szállás.hu oldalán foglaló vendégek harmada választotta, a foglalások 15 százalékából az észak-magyarországi, 10-10 százalékából a dél-alföldi és a nyugat-dunántúli régiók részesültek. A belföldi települések országos összesítő listáján Siófokot foglalási szám alapján Budapest, Eger, Balatonfüred, Hajdúszoboszló, Hévíz, Gyula, Szeged, Pécs és Miskolc követte idén nyáron.