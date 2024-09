Tíz csapat versenyzett augusztus 31-én a STIHL Országos Fakitermelő Verseny bükkzsérci régiós selejtezőjén, közülük hárman versenyen kívül indultak más térségekből, gyakorolva ez e hétvégi bábolnai finálééra. A csapatoknak most is számot kellett adniuk gyorsaságuktól és pontosságukról, hiszen szerelési versenyszám, döntés és kombinált verseny is volt, s két forduló alatt kellett minél kevesebb hibaponttal teljesíteniük a feladatokat. A régiós versenyt a Délbükk 100+ nyerte a Túri Fakitermelés és az Északerdő Encsitűz előtt, negyedik lett a parádi Vidróczki fanyűvői és ötödik a STIHL-US team – Felsőtárkányi Erdészet gárdája.

A régió legjobb fakitermelő csapatai versenyeztek Bükkzsércen

Fotó: Tóth Balázs/Heves Megyei Hírlap

Soltész Péter, a Vidróczki fanyűvői csapatkapitánya az első forduló után elégedett volt, reménykedtek a dobogóban, de az országos döntőben mindenképp.

- A szokásos feladatok voltak, döntés, gallyazás, darabolás, hasítás. Készültünk a versenyre, de nem az eredeti felállásban érkeztünk, az országosra már úgy szeretnénk menni. Amennyit tudunk gyakorolunk a versenyre, de ebből élünk, a napi feladatot végezzük ilyenkor is – mondta Soltész Péter, aki kicsit beszélt arról is, hogy mivel nincs favágási idény, ebben az időszakban persze minden mást csinálnak, csak fát nem vágnak. A szezonnal viszont nem elégedett, a legrosszabbat tudhatják maguk mögött, nem volt termelés csak minimális, ebben sok dolog közrejátszott.

Mátrai Zoltán, a STIHL-OS Team - Felsőtárkányi erdészet csapatvezetője szerint egész jól sikerült nekik az első forduló, az idejük a legjobb volt, de a döntésben sajnos sok hibapontot gyűjtöttek, ebben kellett aztán a másodikban javítaniuk, s bíztak a jó szerelésben is. Ezúttal nem ő vett részt abban a versenyszámban, hanem egy fiatalabb csapattagjuk. Kiemelte, idén többet készültek a versenyre, s a továbbjutás volt a céljuk, hiszen több éve résztvevői az országos versenynek is. Elárulta, a csapat állandó, régóta ezzel a brigáddal dolgoznak, valakivel az életben is. Baráti és munkakapcsolat is van köztük, ezeken a versenyeken jól érzik magukat, de van tét is, szeretnének a csapatok győzni, minél jobb teljesítményt nyújtani. Nekik elég a részvétel, s az a cél, hogy jó hangulatú versenyt tudjanak produkálni. Mátrai Zoltán hozzátette, a március végi szezonzárás után október elején, közepén tervezik kezdeni az új elindítását, remélik, hogy hűl az idő és könnyebb lesz fát termelni.