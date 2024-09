Tanévnyitó konferenciát rendezett szeptember másodikán délután a Heves Vármegyei Szakképzési Centrum (HMSZC). Az eseményen dr. Pajtók Gábor mondott köszöntőt. Az országgyűlési képviselő Apáczai Csere Jánost idézve nevezte fontosnak az iskola szerepét és méltatta a szakképzésben bevezetett változtatásokat az ösztöndíjtól kezdve a technikumi képzés erősítéséig.

Fontos az érdeklődés felkeltése és a tehetséggondozás

Forrás: Gál Gábor/Heves Megyei Hírlap

Pölöskei Gáborné, a Kulturális és Innovációs Minisztérium szakképzésért felelős helyettes államtitkára előadásában arról beszélt, hogy egy év alatt országosan három százalékkal - Heves vármegyében 54-ről 58 százalékra - emelkedett a szakképzésben tanulók aránya. Mint mondta, az elmúlt évtizedekben alacsony volt a szakmunkások társadalmi megítélése, ezen igyekeztek változtatni. A cél az, hogy ne csak a gyengébb tanulmányi eredménnyel rendelkezők menjenek szakmunkásnak, hanem a jó tanulók is, hiszen sok olyan szakképzettség van, amelyhez jó képességek szükségesek.

Elmondta, öt éve vezették be a változtatásokat, így lassan már mérhetők az első eredmények. Például a felzárkóztatásban és a lemorzsolódás alakulásában. Szerinte a felzárkóztató programoknak köszönhetően javult az általános iskolából kikerülők anyanyelvi kompetenciája, míg a szakképzésből lemorzsolódók 20 százalékos aránya 9 százalékra csökkent. Szót ejtett a pályaorientációs évről, a dobbantó és a műhelyiskola programokról, előbbi még nem túl sikeres, de lehetőséget ad a tájékozódásra, s tervezik az orientációs évfolyam nyelvi előkészítőkkel való összevonását. A dobbantó program a nyolc osztályt be nem fejező fiataloknak nyújt újabb esélyt az iskola elvégzésére és a szakképzésbe való bekerülésre és sokan élnek is vele, a fiatalok fele tovább ment, részszakmákat, bő tizedük teljes szakmát szerzett azt követően a műhelyiskolákban. Szeretnék kiterjeszteni a programot a 15 évesekre és a felnőttekre is. Pölöskei Gáborné ismertetett lemorzsolódási adatokat Heves vármegyéből is, 12,3 százalékról 7,7 százalékra mérséklődött az iskolaelhagyás a HMSZC intézményeiben. Ez még mindig magas, meg kell találni az okokat és országosan programot indítani a megelőzésre túl azon, hogy föl kell kelteni a gyerekek tanulás, szakma iránti érdeklődését és sikerélményt kell adni nekik.