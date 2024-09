Az elmúlt hónapokban úton folyó munkák nehezítették a közlekedést Eger és Szilvásvárad között. A szerdán kezdődő négyesfogathajtó világbajnokságra ugyanis felújították a 25-ös utat Eger és az Egercsehi elágazás között, valamint a 2506-os utat az egykori tardosi fogadó és Szilvásvárad között. Az utat kedden délután ünnepélyesen is átadták.

Ünnepélyes szalagvágással adták át a felújított utat a világbajnokság előtt

Forrás: Gál Gábor / Heves Megyei Hírlap

Szaniszló László, Szilvásvárad polgármestere örömét fejezte ki a felújítás miatt, mint mondta, a 22 kilométernyi útszakasz hárommilliárd forintból újult meg. Szerinte az elején voltak szkeptikusok, de végül mégis megvalósult az álmuk, kis határidő túllépéssel, de elkészült az út. Felhívta a figyelmet arra is, hogy most világbajnokság, egy hónap múlva pedig Nemzeti Vágta lesz Szilvásváradon.

Ágh Péter szerint az útfelújítás az itt élők és a turisták miatt is fontos volt

Forrás: Gál Gábor / Heves Megyei Hírlap

Ágh Péter, az Építési és Közlekedési Minisztérium állami beruházások társadalmi koordinációjáért felelős államtitkára szerint az út felújítása nemcsak a világbajnokság miatt volt fontos, hanem az itt élők és a turisták miatt is. Közel öt hónapig dolgoztak az úton, hogy azon ne legyen korlátozás az ide érkező vendégeknek. Köszönte az országgyűlési képviselőknek az egyeztetéseket és lobbitevékenységet.

Dr. Pajtók Gábor, Eger és környéke országgyűlési képviselője azt fejtette ki, jó úton jó járni. Az emberek közérzetét a fizetésükön és az árakon kívül leginkább a közlekedési lehetőségek befolyásolják. Eger és Szilvásvárad között évente több százezren járnak, kirándulók és az ott élők, az útfelújítással a vidék is fejlődött. Köszönetet mondott azért is, mert a felújítás állami támogatásból, az adófizetők pénzéből valósult meg. Reméli, hogy az egri térség más útjait is belátható időn belül felújítják.

Horváth László, Bélapátfalva téréségnek országgyűlési képviselője köszönte a felújítást a környező településeken élők nevében is. Elmondta, évente 800 ezer turista látogat Szilvásváradra, ők is biztonságosabban közlekedhetnek. Köszönte a kivitelezőnek, hogy a szűkös határidő ellenére elkészült, és legjobb tudását tette bele a munkába. Az út méltó lett a most kezdődő versenyhez. Hozzátette, akiket megkérdezett, nem emlékeztek arra, hogy 40 éve ekkora útfelújítás lett volna a világbajnokságra, az egész szakasz megújítása talán még sosem történt meg.