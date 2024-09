A Kékes és a Mátra teteje az egyik legcsapadékosabb terület volt az utolsó nyári hónapban 83 milliméternyi esővel, ennél csak az ország dél-nyugati, az Adriához legközelebb eső szegletében hullott több csapadék. A Mátra több területén is mértek 45-51 milliméternyi esőt, s Észak-Hevesre is hullott helyenként 30 millimétert meghaladó eső. Délebbre, Eger körzetére 17-25 milliméter eső jutott. Ugyanakkor a vármegye alföldi területeit szárazság sújtotta, 31 nap alatt mindössze 6 milliméternyi csapadékkal, bár Poroszlón a zivataroknak köszönhetően érkezett 20 milliméternyi eső is.