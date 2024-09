A vállalkozókkal kapcsolatban elmondta, a kommunikáció mindenkit érdekel. Hozzá leginkább azok fordulni, akik valamilyen értelemben kilépnek a nyilvánosságba. Vagy azért, mert vállalatvezetők is, a termékeiket, szolgáltatásaikat egy új közegben kell meghirdetniük, a hitelességüket kell bizonyítaniuk, esetleg egy folyamatot véghez vinniük. Vagy pedig azért, mert olyan közéleti szereplők, akik frissen lépnek ki az arénába, és szeretnék tudni, hogy mi a titka a jövőbeli sikernek. Egy pontig mindenkit lehet fejleszteni, de vannak olyan adottságok, amelyek eleve sikeresebbé tehetnek egy embert, és vannak olyan megoldások, amelyek sokat elvehetnek abból, hogy igazán ügyesek legyenek.

Aki magát szeretné képezni, annak nem szabad arra törekednie, hogy azonnal nagyon népszerű legyen. Alázat és olvasás kell hozzá, figyelni kell az olyan embereket, akiket hitelesnek tartanak. A második lépés, hogy önmagukkal azonossá kell válniuk, nem szabad többet mutatniuk mint amik és akik. Ebbe buknak bele sokan, nem abba, hogy kevesebbnek mutatják magukat. Aczél Petra szerint a harmadik lépés, hogy keressen föl olyan trénert, oktatót, tanácsadót, aki neki személyre szóló tanácsot is tud adni. Nagyon jók a közös tréningek is, sokat lehet másoktól is tanulni, de igazán a kulcs az az, hogy az emberre szabják a módszert, csak az ő hibáit korrigálja, megoldásait javítja.

Fontosak a képek és önmagunk megőrzése

Aczél Petra szerint ma nagyon fontosak a képek, az összhatás abból áll össze, aminek látszunk, ahogyan beszélünk, ahogyan mozgunk. Egy vállalkozónál, vezetőnél kulcskérdés az öltözködés, hogy fontos embernek tűnjön, de nem fontosabbnak, mint amilyen ténylegesen. Egy beszélgetés, beszéd esetén meg kell tanulni az első mondattal, szóval, felütéssel érdekessé válni. Ezen túl az embereknek meg kell őrizniük önmagukat, ezt szolgálja a nem nyelvi kommunikáció. Egy visszafogott személy ne járjon fel alá a teremben előadás közben, s ne próbálja lefojtani gesztusait az, akiben van kifejezőerő, lendület és szenvedély.