- A hangsúlyokat át kell helyezni a vízkészlet-gazdálkodásra. Ezért fontos, hogy augusztus elsejétől végre újra egységes lett a vízügy. A víziközmű szolgáltatás a vízüggyel együtt van, mert maga az az ellátási lánc, ami akár a felszíni vizekből is táplálkozna, egy parti szűrésű kúton át kivesszük, kiemeljük, elmegy a háztartásba, utána megtisztítjuk, és végül a befogadója ugyanaz a Duna lesz, s ennek minden eleme egyenszilárdságú kell, hogy legyen. Egy láncnak is a leggyengébb láncszeme mutatja az erejét, és az nem lehetséges, hogy ez különböző szervezeteknél van. Tehát legfontosabb dolog az, hogy ez a szervezeti egység létrejött. Egyedül az öntözési rész marad az agráriumnál, egy nagyon lényeges rész, az is csupán azért, mert ennek egyik része nem infrastrukturális természetű, hanem agrotechnikai. Tehát például, hogy a talajban hogyan tartjuk meg a vizet, az a talajművelési technikától függ, ami legalább annyira fontos – foglalta össze V. Németh Zsolt.

V. Németh Zsolt, az Energiaügyi Minisztérium víziközmű-ágazatért felelős államtitkára

Fotó: Fotó: Huszár Márk/Heves Megyei Hírlap

- Az elkövetkező időszakra erre kell helyezzük a hangsúlyt, hogy pontos képet kapjunk a vízkészleteinkről, és egységesen kezelve mindig abból a vízbázisból szolgáljuk ki, amelyik a vízkészleteink védelme szempontjából a legcélszerűbb. Mondok egy példát. Debrecen mellett történik már most is olyan, hogy felszíni vízből fogunk ivóvizet előállítani azért, hogy a felszíni alatti vízkészleteket kíméljük. Ez a beruházás folyamatban van. Meg kell azzal barátkozni, hogy akár nagy ipari üzemek is drágább technológiát kell, hogy válasszanak, és felszíni vízből állítsanak elő vizet, magát a szennyvizet pedig a megtisztítás után a technológiába visszavezetik. Új korszak lesz, és szerintem ezt mindenkinek be kell látnia, akár az agrárium a saját kárán látja, hogy félsivatagos részek alakultak ki a duna-tisza-közi homokhátságon, vagy akár a Nyírségben. A velük lévő kapcsolat nagyon fontos. Ennek a dolognak legalább annyira fontos a kommunikációs ismeretátadási része, mint a pénz része, nem maradhat meg senki a saját komfortzónájában, mert akkor nem lesz megoldás – emelte ki az államtitkár.