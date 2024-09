Sasvári Szilárd, a Heves Megyei Vízmű Zrt. vezérigazgatója az Országos Víziközmű Szerelőversenyen azt nyilatkozta, az idén januártól hatályos finanszírozási modell (ez a vállalkozások magasabb vízdíját, illetve fejlesztési kompenzációs alap bevezetését jelenti) óriási lehetőséget jelent számukra. Míg eddig egy csőtörés kapcsán csupán negyven centiméternyi csövet tudtak kicserélni, most 100 méternyi vezetéket tudnak helyreállítani. Sőt, több kilométernyi hosszon tudtak munkát végezni. Ez azt is jelenti, magyarázta, hogy mindenfajta meghibásodás kockázata nagymértékben csökkenni fog. Az előző időszakhoz képest azért is volt ez egy nagymértékű változás, mert nem csak az ad hoc megoldásokra kellett koncentrálniuk, hanem fejleszteni is tudtak. A mostani pénzügyi konstrukcióban lehetővé válik, hogy olyan beruházásokat végezzenek, amire eddig nem volt lehetőség.

A vezérigazgató egy életközeli példát is felhozott erre. Nem tudták azt megoldani, hogy csatornamosóval kimenjenek a helyszínre, és hosszú szakaszokat átmossanak, megtisztítsák a rendszereket. Erre most már van lehetőség, mert vannak ilyen eszközeik. Továbbá az elektromos áram díjai nagyon megterhelték a társaságok gazdálkodását. A kapott segítség erősíti az áram árának kifizetését, ezen kívül idén már szabadon tudtak gazdálkodni, ami lehetővé tette, hogy nem a költségek vitték el a bevételeiket, hanem már fejleszteni is tudtak. Olyan napelemparkokat alakítottak ki, amelyek révén még tovább tudták csökkenteni a költségeket. A jövő építésének irányába tudtak elmenni.