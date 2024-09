Közzétette az idei első félévi munkabalesetek statisztikáját a Nemzetgazdasági Minisztérium Munkavédelmi Irányítási Főosztálya. Az összegzés a már feldolgozott munkabaleseti jegyzőkönyvek adatait tartalmazza, beletartoznak a külföldön bekövetkezett és a közúton történt munkabalesetek is. Június végéig 9107 munkabaleset történt Magyarországon, ami kicsivel alacsonyabb az előző négy év adatainál, amikor 9200-9700 között alakultak a számok. Huszonhét ember munkabalesetben hunyt el az első félévben, ami hárommal több a tavalyinál, de a 2020-2022-es évek 29-38 közötti halálesetéhez képest alacsonyabb. Ezeken felül 12 súlyos csonkulásos és 29 egyéb súlyos baleset is történt, míg csonkulással járóból összesen 79-et jelentettek.

Heves vármegyében az első félévben 344 munkabaleset történt, ami az előző két évhez nagyon hasonló, hiszen tavaly 348, tavalyelőtt 353 alkalommal ért baj valakit munkavégzés közben. Az azt megelőző három évben 2021. volt a legkedvezőbb, amikor csak 305 könnyebb-súlyosabb esemény történt, az előtt viszont 367, illetve 403 esetet jelentettek be. A haláleseteket tekintve nem kedvező az idei esztendő, igaz, nem is kirívó a két tragédia (ezek egyikéről írtunk is). Ugyan tavaly az első félévben egy haláleset történt, az azt megelőző két évben pedig ugyanebben az időszakban egy életet sem követeltek a munkahelyek, de 2019–ben és 2020-ban is két-két haláleset következett be. A halálosokon túl viszont más súlyos sérülés nem történt idén, ugyanakkor csonkulásos következménnyel járók igen, ilyenből akadt három is, ez megfelel a korábbi évek statisztikáinak, az utóbbi hat évből négyben ennyi eset történt, 2020-ban és 21-ben pedig 6-6.