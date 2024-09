Szavai szerint a mennyiséget tekintve talán nem mondható ki a harmadik leg, de a mennyiség sem volt olyan, mint amivel számoltak akár a termésbecsléskor – ezt június közepén, június végén szokták megtenni – sem volt ilyen alacsony szintre a várakozás, mert akkor még nagyon szép termés mutatkozott. Ez a nagyon meleg időjárás élettanilag igencsak megviselte a szőlőt. Egyrészt az anyagcsere nagyon lelassult, vagy meg is szűnt, mert a nagy melegben a fotoszintézis nem tudott olyan módon történni, mint normál esetben, másrészt ez a nagy meleg hozta magával, hogy eső sem volt kellő mennyiségű, vagyis a csapadékutánpótlás is akadozott.

– Az idei szüretről elmondható, hogy nagyon magas cukortartalmú szőlőket takarítunk be, s a cukorból erjedés során jön létre az alkohol, ezért rendkívül magas, időnként extrém alkoholtartalmú borok várhatóak. Ugyanakkor a savak hétköznapian mondva elégtek ennek a nagy hőségnek a következtében. Bár itt egy kicsit lehetősége van a borászatoknak, hiszen a bortörvény megengedi a mesterséges pótlást – tette hozzá Nyilas Ilona.

Portálunknak arra a kérdésére, hogy miként illeszkedik a mostani magas alkoholtartalom a borfogyasztási szokásokhoz, a tanácselnök elmondta: mint mindenben a világon vannak divatok, szokások. Most a trendi a világban éppen az alacsonyabb alkoholtartalmú borok fogyasztása. Ez adódik a fogyasztók egészségtudatosabb szokásaiból is. Ez két dolog így most nem találkozik.