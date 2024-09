Tippek a mesterséges intelligencia használatára

Patai Zoltán, a Flawless társalapító-vezérigazgatója, a Foodora Magyarország korábbi ügyvezetője néhány mesterséges intelligencia modellt ismertetett meg a közönséggel, felhasználási lehetőségeikkel együtt. Ismertette a nyelvi modell, a gépi tanulás, a mesterséges intelligencia és a digitalizáció mibenlétét, elmondta, azért érdemes használni őket, mert Európa népessége csökken, drágulnak az alapanyagok és nő a verseny is. Szerinte az MI nagyobb ugrást hoz a technológiában, mint a számítógép. Egy irodai dolgozók körében végzett felmérést ismertetett, amely szerint 75 százalékuk használ munkájában MI-t, de 78 százalékuk nem munkahelyi szoftveren dolgozik, 52 százalékuk pedig nem vallja be, hogy ilyesmit alkalmaz. Aki használja, úgy érzi, nőtt munkája hatékonysága.

Patai Zoltán Flawlesss társalapító-vezérigazgató, a Foodora Magyarország korábbi ügyvezetője

Forrás: Huszár Márk/Heves Megyei Hírlap

Patai szerint a hazai KKV-k marketing, értékesítés, ügyfélkapcsolat, pénzügy, HR, jog, adatelemzés és stratégia területén is alkalmazhatja a piacon található mesterséges intelligenciákat, amelyek közül több példáiul lengyel, vagy bolgár fejlesztésű, zömük tud magyarul is, vagy a közeljövőben megtaníthatják. A marketing célra alkalmazhatók között említette a ChatGPT-t, a Jaspert, az Elevenlabs-t vagy az AdCreative-ot, ezek egy részét kifejezetten erre fejlesztették, akár képes kreatívokat, vagy rádiós szpotokat is létre lehet hozni velük. Az értékesítést támogathatja a Fireflies, a Glyphic, a Lemlist, vagy a11x, ezek a jegyzeteléstől akár virtuális értékesítőként a gyakornoki, vagy junior értékesítő feladatait képesek elvégezni, felkészítik alkalmazóját a tárgyalásra, akár hívást is bonyolítanak. Ügyfélszolgálati MI-ként említette az Adát, a pénzügyiek közt a Payhawk-t, a ChatGPT-t, a HR-esek közt a gép által írt motivációs leveleket fölismerő Undetectable-t, a magyar Colossyumot, míg aChatGPT alkalmas jogi, adatelemzési és stratégiai tanácsokat adni.