Kiemelték, a kormány 2010 óta következetesen dolgozik a teljes foglalkoztatottság megvalósításán, különös figyelmet fordítva a fiatalok munkaerőpiaci aktivitásának növelésére, melynek az idén tizenkettedszer megvalósuló Nyári diákmunka program is fontos része. Az intézkedések eredményeként ma már egymillióval többen dolgoznak, mint a korábbi években, ráadásul az átlagos fizetések is megháromszorozódtak a Gyurcsány-korszakhoz képest. A munkaalapú társadalom kiépítéséhez hozzájárul a Nyári diákmunka program is, hisz segíti a fiatalok munkaerőpiacra való belépését, akik szakmai gyakorlatuk teljesítésével akár jövőbeli karrierjüket is megalapozhatják. A fiatalok nyári munkából származó keresete a 25 év alattiak SZJA-mentességének köszönhetően is magasabb, ami jelentős anyagi támogatást nyújt számukra.

