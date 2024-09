Két napon keresztül ismét Egerben versenyeznek az ország legjobb vízműves csapatai. Ebben az évben harminc gárda verseng a dobogós helyezésekért az ország minden tájáról, sőt, az előző évhez hasonlóan a határon túlról is. Az egri vár udvarán felállított színpadon a szerelési csapatfeladatokat hajtották végre a küldöttségek, itt tűzcsapot, illetve közkifolyót kellett bekötniük. Ezen kívül a csapattagok egyénileg is versengtek, dolgozni kellett különböző alkatrészekkel, sőt, vakon szerelési feladat is várt a szakemberekre. Mindeközben be kellett tartani a munkavédelmi előírásokat is.

Ismét Egerben versenyeznek a legjobb vízművesek

Forrás: Huszár Márk/Heves Megyei Hírlap

A kedd délelőtti megnyitó ünnepségen V. Németh Zsolt, az Energiaügyi Minisztérium víziközmű-ágazatért felelős államtitkára örült annak, hogy újra teljessé vált a verseny, amelyen a szakma egésze – az önkormányzatiakon kívül az állami vízművek, valamint vízipari cégek csapatai is - megjelent az országból és az elcsatolt nemzetrészekről is. Kiemelte, ez a szakma olyan, hogyha nem láthatók, akkor csinálják legjobban. Az aszályos nyárra utalva kiemelte, ahhoz, hogy a fogyasztó, a laikus ne lásson ebből semmit, az ő megfeszített munkája kellett. Méltatta a szakembereket, akik ezen kívül is hús-vér emberek, családapák, akiknek van hobbijuk is.

Az államtitkár köszönetet mondott a Magyar Víziközmű Szövetségnek (MaVíz), amiért otthont ad ennek a közösségnek. Azt mondta, a nehezebb időkben a szerény anyagi megbecsülés mellett a szakmai identitás megerősítése volt az, ami átsegített a nehézségeken, eggyé kovácsolt, és segítette az előrelépést. Dicsérte Egert is, és a versenyt abból a szempontból is fontosnak tartja, hogy fontos, ki nyeri meg, mert az példaképül szolgálhat a többieknek, de lehet egymástól tanulni is új fogásokat, technikákat.

Sasvári Szilárd, a Heves Megyei Vízmű Zrt. vezérigazgatója rövid köszöntőjében Tinódi Lantos Sebestyént idézte, hiszen szeptember 9-én kezdődött az egri vár ostroma, a verseny pedig 10-én kezdődött, fel győzelemre felkiáltással biztatta a résztvevőket.

Kurdi Viktor, a Magyar Víziközmű Szövetség elnöke szerint egy év alatt sokat változott a helyzet, nem csak az időjárás. Akkor még tartott az ágazatot érintő, tizenegy éve kezdődött hét szűk esztendő, decemberben viszont új finanszírozási modellt vezettek be, amely könnyített a társaságok helyzetén, adott valamilyen kapaszkodót.