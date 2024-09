- A Magyar Víziközmű Szövetség rendelkezik a tagvállalatai körében megfelelő szakemberekkel, megfelelő cégekkel, akik megfelelő hatékonysággal tudják a munkájukat végezni, és rendelkeznek azokkal a tervekkel, elképzelésekkel, amelyek a jövő fejlesztési irányait meghatározzák. A túloldalon pedig ott van egy szakpolitika, amelynek vannak célkitűzései a víziközmű szolgáltatás területén. Ez a kettő együtt akkor lesz igazán hatékony és eredményes, hogyha a nézőpontokat egymással egyeztetjük, s amelyek a közös célok mentén szakmai módon megvalósulhatnak – fejtette ki Kurdi Viktor.

Az elnök szerint az egyik legfontosabb dolog, hogy a tapasztalat és az üzemeltetési adatbázis nagyon magas szinten rendelkezésre áll náluk. Hosszú távú terveket csak megbízható alapadatok és a tendenciák ismeretében lehet megvalósítani, és ők készek arra, hogy ezeket az információkat átadva, a szakemberek véleményét kikérve tudjanak tervezni, majd a fejlesztést megvalósítani.

Az elnök a versenyről elmondta, a hálózat szerelői szakma ünnepe ez a nap, a vízműveknél húszezren dolgoznak, kétharmaduk fizikai munkavállaló.

- A leginkább kulcsmunkakörnek a hálózati szerelőket tekintik a vízművek, és azt gondolom, hogy minden vízműnél ebben a munkakörben dolgozik a legtöbb ember, az ügyfelek, a fogyasztók is velük találkoznak legtöbbet a közterületeken, amikor vagy felújítanak, vagy éppen egy csőtörést javítanak meg. Ennél a szakmánál is probléma az, hogy a dolgozói gárda elöregszik, probléma a szakember utánpótlás. Nehéz vonzóvá tenni a pályaválasztó fiataloknak ezeket a munkakörülményeket, ezeket a szép kihívásokat. Ebben az is szerepet játszott, hogy az utóbbi időben nem tudott vonzó bért fizetni az ágazat. Nagyon bízunk benne, hogy az új finanszírozási modellben ebben is lesz jelentős előrelépés, mint ahogy idén ez már tapasztalható volt. Várjuk, hogy ez jövőre is további reálbérnövekedésben fog megvalósulni, és ennek az lesz az eredménye, hogy még inkább vonzóbbá válik ez a szerelői szakma – taglalta Kurdi Viktor.