Cikluszáró közgyűlést tartott a Heves Vármegyei Önkormányzat. A napirendi pontok között a sorban a harmadik egy tájékoztató volt Heves vármegye gazdasági helyzetéről. Az összefoglalót a Heves Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara készítette el.

Az összegzés elején azt írják, hogy 2023-ban Heves vármegyében az élveszületések (2500) és a halálozások (4100) száma is elmaradt az előző évitől. A foglalkoztatási ráta (71,7 százalék) romlott, a munkanélküliségi ráta (3,4 százalék) javult, előbbi értéke kedvezőtlenebb, utóbbié kedvezőbb volt az országos átlagnál (75,0, illetve 4,5 százalék). A teljes munkaidőben alkalmazásban állók havi nettó átlagkeresete 2023-ban 350 ezer forint volt, 15,2 százalékkal több az egy évvel korábbinál. Az összeg növekedési üteme meghaladta az országos átlagot (14,2 százalék).

Az ipar teljesítményét tekintve a telephelyi adatok alapján 6,9 százalékkal mérséklődött az ipari termelés. Ugyanakkor az egy lakosra jutó ipari termelés értékében a vármegyék rangsorában az előkelő harmadik pozíciót foglalja el. A vármegyei székhelyű építőipari szervezetek teljesítménye 4,6, a beruházások volumene 23 százalékkal csökkent, utóbbiban jelentős szerepe volt a feldolgozóiparnak. Az átadott lakások száma (166) csökkent. A turisztikai szálláshelyeken a vármegyék többségével ellentétben több vendégéjszakát töltöttek el a vendégek, mint egy évvel korábban. A kiskereskedelmi forgalom volumene az országosnál (–8,1 százalék) nagyobb mértékben (–8,9 százalék) csökkent.

– Ha megfigyeljük Magyarország és Heves vármegye gazdasági teljesítményének mérőszámait nettó árbevétel, illetve az export árbevétel alakulását, akkor jól látható annak a kijelentésnek alátámasztása, miszerint Magyarország és azon belül Heves vármegye is egy erősen nyitott gazdasági szerkezettel rendelkezik. Ez alatt azt érthetjük, hogy az itt előállított termékek jelentős részét, több mint 50 százalékát más országban vagy kontinensen értékesítik. Ez a nyitottság konjunktúra időszakban egy nagyon nagy lehetőség, ugyanakkor szívós körülmények között jelentős kitettséget is mutat a külső piacokhoz igazodva. 2024 I. negyedévéről elmondhatjuk, hogy Magyarország növekedése több, mint a duplája az eurózóna átlagának, ugyanakkor sajnos azok a kulcs piacok, mint például Németország, ami a magyar növekedés záloga, gyengén teljesítenek. Ez rövid távon ki fog hatni a magyar növekedés dinamikájára is – részletezik az anyagban.