Első körben jelenleg 10 MOL benzinkúton üzemel visszaváltó automata - tudta meg a Pénzcentrum a MOHU-tól. A tíz helyszín között ott van az Eger Kistályai 1. alatti töltőállomás is. A vállalat a töltőállomásokon felméri az igényeket, de azt is látják, a klasszikus bevásárláshoz köthető helyszíneken váltják vissza inkább az emberek a palackokat, dobozokat. A bővítési tervek kapcsán a cég annyit közölt a Pénzcentrummal: igyekeznek minél több lehetőséget teremteni a lakosságnak a visszaváltásra, ezért is települtek REpontok a fenti töltőállomásokra, az igények felmérése után dönthetnek a további bővítésről.

Főoldali képünk illusztráció, forrás: Pénzcentrum