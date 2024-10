Az egy főre jutó vásárlóerő Európában 2024-ben átlagosan 18 ezer 768 euró a GfK piackutató cég számításai alapján és egy év alatt 3,9 százalékos nominális növekedést jelent. A 42 európai ország között azonban jelentős különbségek vannak: Liechtensteinben, Svájcban és Luxemburgban az emberek nettó jövedelme jóval magasabb, mint Európa többi részén (70 ezer, 52,5 ezer és 41,8 ezer euró), míg Koszovóban, Fehéroroszországban és Ukrajnában (2,9 ezer euró) a legalacsonyabb a vásárlóerő. Az idei nagy nyertes az Egyesült Királyság, amely három helyet lépett előre az európai rangsorban, az ott élők átlagosan 28 ezer eurós elkölthető jövedelemmel rendelkeztek. A szomszédos szigeten, Írországban viszont csalódottak lehetnek a hat helyes visszaesés és 27 ezernél kevesebb euró miatt. Összességében az elemzett 42 országból 16 az európai átlag felett van, viszont 26 ország egy főre jutó vásárlóereje átlag alatt, még a mindig átlag közeli Spanyolország is.

Nőtt az egy főre jutó vásárlóerő Heves megyében (Illusztráció)

Forrás: Gál Gábor / Heol.hu

Messze vagyunk az európai átlagtól

Magyarország a vizsgált országok közül a 30. helyen áll, és ezzel egy helyet rontott az előző évhez képest. Az egy főre jutó 11 ezer 570 eurós átlagos vásárlóerővel a magyarok több mint 38 százalékkal maradnak el az európai átlagtól.

A 19 magyarországi vármegyét és Budapestet vizsgálva kiderül, hogy különösen az öt átlagon felüli vásárlóerővel rendelkező vármegye tudta megvédeni első helyét. Ezek mindegyike Budapest környékén, vagy az osztrák határ felé található. Az egy főre jutó 15 ezer 29 eurós költési potenciállal a főváros közel 30 százalékkal az országos átlag felett áll. Az egy főre jutó 11 ezer 588 eurós nettó rendelkezésre álló jövedelemmel Veszprém áll a legközelebb az országos átlaghoz, és 18 euróval meg is haladja azt, mindez ötödik helyet jelent a megyének, ami azt is jelenti, hogy tizenöt vármegyében átlag alatti a jövedelem. A Top 10 közé került Heves is, most a kilencedik helyen. Az előző évekhez hasonlóan Szabolcs-Szatmár-Bereg megye zárja a rangsort, ahol az egy főre jutó vásárlóerő 8 ezer 988 euró, ami több mint 22 százalékkal marad el az országos átlagtól.