- Milyen döntéseket kell meghozni a gazdaság stabilizálására, növelésére a következő években?

- Nagyon nehéz időszak van most Európában, elkerülhetetlen a zöld átállás az autóiparban is. De a kínai verseny veszélyezteti a spanyol, az olasz, a német, a kelet-európai autóipart. Most tömbösödés zajlik, ami nem jó. A magyar politika el is mondja, hogy ez nem jó. Nagyon kellemetlen az exportnak kitett és importra is szoruló országnak, mint Magyarország, de végig kell gondolni a hatalmi, döntési helyzetben levőknek, hogy erőltessék tovább azt az utat, amin elindult például a magyar ipar az akkumulátorgyártással és feldolgozással. Mert azért kiderült lassan, és ez teljesen jogos elvárás az európai intézmények részéről: aki akkumulátort gyárt, az utána hasznosítsa is újra. Amikor döntés születik, akkor végig kell gondolni, mi lesz öt-tíz év múlva, amikor vissza kell szállítani ezeket újrafelhasználásra. Ilyen döntések sorozata kell, hogy megszülessen most, mert a világ úgy változik, hogy a nagy tömbök láthatóan kezdenek összeütközni. Ha a magyar gazdaság közéjük szorulna, az nagyon nagy probléma volna. Ezért úgy kell elhelyezkedni, hogy az európai, egyébként nagy piacon megtaláljuk a számításunkat. Ez egy 440 milliós piac, azt mondani, hogy a magyar gazdaság ezt kinőtte, komolytalan. Nekünk úgy kell megtalálnunk a helyünket, hogy jó állások, jó fizető munkahelyek legyenek itt, a magyar termékek beépüljenek az értékláncba. Egy magyar cég Kínát nem tudja letarolni, de be tud dolgozni olyan értékláncokba, és ez még túl fogja élni a vámháborúkat is. Az összeütköző kereskedelmi tömbökben ha az egyik elkezdi, akkor nagyon nehéz leállítani a folyamatot. Azt nem lehet mondani, hogy mi szeretjük a békességet, és maradjunk így, mert így nem lehet maradni. Ilyen döntések sorozata előtt áll most a gazdasági vezetés. Közgazdászként nagyon fontosnak tartom, hogy meghallgassák a szakmai véleményeket, a közgazdasági társaság véleményét például, és osszanak-szorozzanak, mert ami igaz volt öt évvel ezelőtt, azok már nem azok, vagy nem lesznek egy-két év múlva.