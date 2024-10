Négy évvel ezelőtt az Energiaklub munkatársai az 1960 és 1991 között mért hőmérsékleti értékeket alapul véve modellezték is Gyöngyös 2021 és 2050 közötti éghajlatát. A modell igencsak riasztó adatokat prognosztizált. Az Aladin-Climate klímamodell szerint a múlt századbeli 9,5 Celsius-fok évi átlaghőmérséklet 11,5 fokra is emelkedhet. Ezen belül a nyári 19 fokos átlag helyett 21,5 fok, míg a téli mínusz 1 fok után plusz 0,5 Celsius-fok várható. Az évi abszolút minimum-hőmérsékletek átlaga a modell szerint mínusz 14 fokról 12,4-re, az abszolút maximumok átlaga pedig 32,5-ről 34,5-re emelkedik. A hőségriadós napok száma a huszadik század második felében mért évi négyről akár húszra is ugorhat az elkövetkező évtizedekben. Az alapadatul szolgáló időszakban a 35 Celsius-fok feletti kánikulai napok átlagos száma évente nem érte el az egyet. A jövőben ilyen napokból akár tízre is számíthatnak Gyöngyösön egy év alatt. Csökken a fagyos téli napok száma, a viharok viszont gyakoribbá válnak, és intenzitásuk is növekszik majd a városban.