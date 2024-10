– Idén másodszor szervezünk termelői piacot Egerben a vármegyeházán a Paktum a Gazdaság- és Foglalkoztatásfejlesztésért Heves megyében projekt keretében. A májusi első alkalom annyira jól sikerült és olyan nagy volt az érdeklődés mind a termelők, mind a vásárlók részéről, hogy terveink szerint minden évben kettőt tartunk – mondta Rapcsokné Barta Dóra irodavezető csütörtök reggel a piaci forgatag közepette. Az épület udvarára majd' egy tucat kistermelő települt ki, már kora reggel jónéhány vásárló válogatott a termékeik között.

Rengeteg terméket lehetett vásárolni a Szak(MA)rket termelői piacon

Forrás: Gál Gábor/Heves Megyei Hírlap

– Úgy gondoljuk, hogy Heves vármegye adottságai kedvezőek, a helyi őstermelőknek, kistermelőknek minél nagyobb teret kell biztosítanunk, hogy megismerjék őket a vásárlók. A termelők zöme ma a megye távolabbi pontjáról érkezett, például Gyöngyössolymosról, Atkárról, Feldebrőről. Habár rendszeresen kijárnak piacra, de nem feltétlenül jönnek el Egerig, így nem igazán ismerik a termékeiket. Ezért is fontos ez az esemény, hogy bemutassuk azokat, akik valamilyen különlegességgel tudnak szolgálni. A májusi piac után jó visszajelzések érkeztek, a termelők elmondték, hogy nem gondolták volna, hogy ennyire sikeres lesz a piac ezen a helyszínen. Az ő ötletük alaján szerveztünk egy újabb alkalmat – tette hozzá. Mézek, szörpök, lekvárok, gyógynövényes termékek és húsok is voltak a piacon. Olyan termelő is is akad, aki már járt itt, de új jelentkezők is vannak, volt, aki telefonon jelezte, hogy részt venne rajta.