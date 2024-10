A professzor szerint a magyar gazdaság teljesítménye mindig ingadozó volt, szerkezeti, pénzügyi gyengeségei vannak. Az utóbbi két év nagy növekedési tervei nem teljesültek, elfogyott a pénz is, amely beruházások leállításához vezetett, de nem mindegy, milyeneket állítanak le, hiszen ettől is függ a növekedés. A helyzetet elemezve elmondta, az állam eladósodottsága a GDP 75 százalékára rúg, nagy probléma, hogy a kormányok 1990. óta mindig hiánnyal tervezik a költségvetést, sosem értek el többletet, jellemző az év végi költekezés. A uniós 3 százalék alatti hiányt akkor tartották be, amikor muszáj volt, mert szükség volt a támogatásokra. A Covid alatti lazítást kihasználta a gazdaságirányítás. Messze vagyunk az euróövezeti 60 százalék alatti kívánalomtól és az alaptörvényben foglalt 50 százalék alatti adósságrátától is. Az államháztartást rontani mindig könnyebb, mint javítani, a célokban foglaltakat betartani akarat kérdése szerinte.

Bod Péter Ákos szót ejtett az inflációról is, amely fakadt részint a forint árfolyamából, belső okokból is. Nálunk volt elfojtott infláció is, amely aztán később nagyra nőtt, beavatkoztak az árakba is, de árhivatal híján improvizatív döntések születtek, s ártottak a vásárlóknak.

Előadása vége felé szólt az euró hazai bevezetéséről is, jelenleg ugyanis egyik feltételnek sem felel meg a magyar gazdaság: magas az infláció, az államháztartási deficit, az államadósság, a kamatszint, hiányoznak jogszabályok is. Ugyanakkor Magyarország aláírta korábban, hogy az euróövezet tagja akar lenni, de ez alól bizonyos ideig felmentést kapott. A forint túlzottan volatilis, nem stabil, mint a cseh korona, vagy a lengyel złoty, vagy éppen a román lej. A románok be szeretnék vezetni az eurót, a másik két ország a stabil valutájával kitarthat, Magyarországnak viszont euróra volna szüksége. Bod Péter Ákos szerint ugyan lenne átváltási veszteség, de jó lenne a lakosságnak, amelynek nem kellene az exportáló cégek érdekeit nézni, nem kell, hogy érdekelje, hogy a német tulajdonos így olcsóbban tud dolgoztatni magyar embereket. Az árfolyam-ingadozás versenyhátrányt jelent, a forintot pedig nem kell leértékelni, magától is leértékelődik, a saját valuta pedig növeli az országkockázatot is. Az eurozónába tartozni védernyőt, bizalmi pozíciót jelentene az országnak, amelynek befektetési besorolása jelenleg nem túl jó.