2024 augusztusában az ipari termelés volumene a munkanapok számát is figyelembe véve 4,1 százalékkal elmaradt az egy évvel korábbitól. A KSH szerint az ipari export volumene 6,3 százalékkal kisebb volt az egy évvel korábbinál, míg a belföldi értékesítése 7,3 százalékkal esett vissza. A feldolgozóipar összességében tizedével produkált kevesebbet, a bányászat ugyanennyivel javult és energiából is több fogyott, mert az ágazat kibocsátása 6,2 százalékkal emelkedett. Rossz hónapot zárt a járműgyártás az akkumulátorgyártás, az elektronikai ipar, de a gumigyártás és a fémfeldolgozás is. Az élelmiszergyártás lényegében stagnált.