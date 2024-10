Több beruházás is drágult, amelyre plusz állami támogatást kellett biztosítani, jelent meg a Magyar Közlöny október 22-i számában. Eszerint a Gyöngyös nyugati elkerülő úthoz kapcsolódó közútfejlesztések első ütemének megvalósítására 35,66 millió forint többlettámogatást biztosít az állami költségvetés.

Európai uniós pályázatok is drágultak, ezek jó része már véget is ért, de további kiadások merültek föl, amelyeket az unió felé nem lehet elszámolni, így a magyar költségvetésből biztosítják ezek fedezetét. Ilyen például a Zagyvakörnyéki Települési Szilárd hulladékgazdálkodás Fejlesztése Társulás komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése című pályázata, Hatvan környékén és Dél-Hevesben valósult meg 1,082 milliárd forintból, az eredeti összeghez 128 millió forintot ítéltek meg, vagy a Mezőtárkány környéki szennyvízberuházás, ahol 76 millió forint plusz forrásra volt szükség, így a végösszeg 3,45 milliárd forint lett. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem épületenergetikai fejlesztése is drágább lett a vártnál, 1,726 milliárd forintnál állt meg a számláló, a határozattal 67 millió forint többletet biztosított hozzá az állam.

