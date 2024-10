A települések helyi iparűzési adója egy részének járási szétosztásáról, azaz a versenyképes járások program kapcsán tartott fórumot Egerben polgármestereknek György István, a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium területi közigazgatásért felelős államtitkára. Elöljáróban Ignácz Balázs Heves vármegyei főispán ismertette, hogy Heves hét járása közül öt az átlagos fejlettségi szint alatt van, amelyeket a fejlődés útjára kell állítani. Ehhez lesz pénz, amiből közszolgáltatásokat, gazdaságot lehet fejleszteni, az elérhetőséget lehet javítani.

György István a polgármestereknek tartott versenyképes járások program fórumán

Forrás: Gál Gábor / Heves Megyei Hírlap

György István elmondta, a témával a kormány gazdasági és stratégiai kabinet foglalkozott. A járásokat, leszakadó térségeket szeretnék helyzetbe hozni, hogy csökkenjenek a területi különbségek. 2010-2020. között volt európai uniós támogatás, most ez nem áll rendelkezésre. Ezért szeretnék a települések 2025-ös helyi iparűzési adó (HIPA) növekményét - azaz az ilyen címen befolyó bevételeket a 2024-es szinten fagyasztanák be – helyben megpályáztatni és fejlesztési célokra fordítani. Szerinte az 1990-ben létrehozott önkormányzati rendszerben a települések közötti különbségek fokozódtak, egyes városok nagyon jó helyzetbe kerültek, más települések lecsúsztak.

Ismertette, Heves vármegyében 2013-ban a Pétervásárai, a Hevesi és a Füzesabonyi járás is az átlagos fejlettségi szint 75 százaléka alatt volt és átlag alattinak számított a Bélapátfalvi is, ezek közül a Füzesabonyi került a fejlődő járások közé. A mostani elképzelések szerint a Pétervásárai, a Bélapátfalvi, a Hevesi és a Füzesabonyi kerülnek azok közé, ahol a többlet iparűzési adót kiegészítenék a közös alapból 250 millió forintra, az Egri járásban pedig 500 millió forintra, míg a Hatvani és Gyöngyösi járás azok közé kerülne, ahol a növekmény teljes egészében visszapályázható lenne. Mindez egy 65 milliárd forintos alapból történne, amelybe nem csak a vidéki járások pénze kerülne be, hanem a főváros 20 milliárd forintja is, azonban Budapest nem kapna vissza belőle. A településeknek fizetniük kellene a szolidaritási hozzájárulást is.