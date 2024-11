Az építőipari vállalkozásokról közölt elemzést az Opten céginformációs szolgáltató. Emlékeztettek arra a kormányzati szándékra, amellyel helyre szeretnék állítani a konjunktúrát, hiszen az idei harmadik negyedévben 0,7 százalékkal csökkent a magyar GDP, a kormány pedig jövőre 3-6 százalék növekedést szeretne. Az idei várakozások egyre kisebb bővüléssel számolnak, az építőipar azonban már egyre kisebb mértékben tud ehhez hozzájárulni, az ágazat továbbra is jelentős kihívásokkal néz szembe a lánctartozások miatt.

Építőipari vállalkozások szűnhetnek meg (illusztráció)

Forrás: Németh András Péter / Szabad Föld

Az Opten adatai alapján egyelőre nincs jelentős javulás az ágazatban. Az augusztusi kivételtől eltekintve továbbra is folyamatos cégszámcsökkenés figyelhető meg, és szeptemberben már 65 ezer alá csökkent az itt működő társas vállalkozások száma. Ez tavaly decemberhez képest 1,4 ezer vállalkozással jelent kevesebbet. Az alapítási kedv továbbra is visszafogott, az év eleje óta nem érte el a 3,2 ezret, ami az előző év azonos időszakához képest 500 vállalkozással kevesebb. Ugyanakkor közel 4,6 ezer társas vállalkozás hagyta el a piacot szeptember végéig, ami azt jelenti, hogy tizennégyből egy cég megszűnt. Az új eljárások – felszámolások, kényszertörlések és végelszámolások – száma is magas, szeptember végéig közelíti a hétezret, bár ez 6,5 százalékkal alacsonyabb, mint az előző év hasonló időszakában. Ezzel együtt tíz vállalkozásból legalább egy a jövőben várhatóan befejezi működését.

Az Opten arra számít, hogy a kis- és középvállalkozások támogatását célzó program segít majd az ágazatnak, ugyanakkor kockázatos is, a vásárlóerő növelése inflációt gerjeszt, s a lakhatási problémák kezelése csupán bizonyos építőipari szegmensekben lendítheti fel a keresletet, vélte Alföldi Csaba, az Opten céginformációs szakértője.

Kevesebb építőipari vállalkozás

Az Opten – Cégfluktuációs Indexe szeptemberben országosan 20,1 százalék volt. Vármegyei szinten nézve a legmagasabb fluktuációt Budapest, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye produkálta, majd heves következett 21,76 százalékkal. A legalacsonyabb értéket Zala, Csongrád-Csanád és Hajdú-Bihar vármegye érte el. Megyénkben tíz cégalapításra 11 megszűnés jutott, 13 vállalkozás ellen pedig felszámolás indult. Országosan 353 cégalapítás történt, de 568 vállalkozást töröltek, 366-tal szemben pedig felszámolást kezdeményeztek.