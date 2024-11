Megállapodott a kormány, a munkavállalói és munkáltatói érdekképviseletek a minimálbér és a garantált bérminimum összegének következő három évi emeléséről. Ennek eredményeként a minimálbér 2025-ben 9 százalékkal, 290 800 forintra, 2026-ban 13 százalékkal, 328 600 forintra, 2027-re 14 százalékkal, 374 600 forintra emelkedik, közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium. A garantált bérminimum 2025-ben 7 százalékkal 348 800 forintra növekszik. Azon munkáltatók, akik minimálbérrel foglalkoztatnak munkavállalókat, „csúsztatva” kell majd fizetniük a megnövekedett szociális hozzájárulási adót, tehát 2025-ben a 2024-es, 2026-ban a 2025-öst, míg 2027-ben a 2026-os értéknek megfelelően kell befizetniük.

A minimálbér 2025-ben 9 százalékkal emelkedik (Illusztráció)

Forrás: Pezzetta Umberto / Zaol.hu

Czomba Sándor, a Nemzetgazdasági Minisztérium foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkára az M1-en kifejtette, hogy a minimálbér közvetlenül 211 ezer embert érint, de ennél sokkal nagyobb hatása van, mert tolja felfelé a fölötte lévő béreket. Ugyanakkor szerinte ez a jelentős bérdinamika nem tartható fenn a termelékenység javulása nélkül, a vállalatoknak fel kell készülniük arra, hogy a következő időszakban növeljék a hatékonyságukat. Jelezte azt is: hagytak esélyt arra, hogy szükség esetén újratárgyalják a megállapodást. Semmiképpen nem szeretnék a bérek dinamikáját úgy növelni, hogy az az elbocsátások kockázatával járjon. Az NGM szerint a béreket azért kell emelni, hogy bővüljön a fogyasztás, ezáltal pedig a magyar gazdaság 2025-ben 3 százalék feletti növekedést érjen el.

A most bejelentett bérmegállapodás fontos egyezség, erről kérdeztük a Heves vármegyei politikusok, gazdasági szereplők, kamarák véleményét.

Szabó Zsolt, a Heves vármegyei 3-as számú egyéni országgyűlési választókerület képviselője (Fidesz-KDNP) arról beszélt portálunknak, hogy a Magyar Országgyűlésben minden olyan jogszabályt, megállapodást kiemelten kezelnek és támogatnak, amelyek azt a célt szolgálják, hogy a dolgozók jövedelmi viszonyai javuljanak, a megélhetésük feltételei kedvezőbbé váljanak.

– Én úgy gondolom, stabilitást ad, hogy ez a bérmegállapodás rendezi három évre, közép-hosszú távon az előremutató irányokat. A megegyezés egyben magában hordozza azt is, hogy nemcsak a körébe tartozó munkavállalóknak történik meg a béremelés. Ez ugyanis magával vonja a magasabb bérkategóriába tartozók fizetésének emelését is, hiszen, főleg a vállalkozói szférában, ahhoz, hogy jó szakembereket tudjunk találni és velük együtt dolgozni, mindenképpen szükség van erre. Úgy vélem, a megállapodás a családok stabil gazdálkodását és megélhetését is megteremti, s ezzel együtt a családi harmóniát és nyugalmat is erősíti. Mindezzel a pozitív háttérrel a munkavállalók a munkahelyen is sokkal jobban teljesítenek. Ezért mindenképpen üdvözlöm és támogatom az ilyen jellegű bérmegállapodásokat. Egyaránt köszönöm a munkaadóknak, a munkavállalóknak és a magyar kormánynak, hogy egy ilyen jelentős megállapodást sikerült tető alá hozni. Ez egy nagyon erős lépés. Azt kívánom, ez a tendencia sokáig és erős mértékben folytatódjon – fogalmazott Szabó Zsolt.