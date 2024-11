Heves északi részén a legalacsonyabb a szántóföld ára és aranykorona értéke

A KSH mikrokörzet-térképet is készített, a megyén belül a természeti adottságok, döntően a föld termőképessége alapján körülhatárolt, e szempontok szerint viszonylag homogén területi egységeket ábrázolta. Az ország egész területét lefedő 82 mikrokörzet közül 2023-ban is a Hajdú-Bihar vármegyei Hajdúság nagyon jó adottságú szántóinak az átlagára volt a legmagasabb (3,7 millió forint), míg a legalacsonyabb, 770 ezer forint Heves megyében a Mátra-Bükk északi vidékén. A legalacsonyabb aranykorona értéke is utóbbi földeknek volt az országban, 8,8.

Heves megyében a Mátra-Bükk déli lejtőinek átlagban 16,4 aranykorona értékű földjeinek 1,74 millió forintos volt az átlagára tavaly, Közép-Heves 24,4 aranykoronás szántói átlagban 1,8 millió forintért cseréltek gazdát, míg a Heves-Tiszavidék átlagosan 15,4 aranykoronás földjei 1,43 millió forintos átlagáron forogtak.

Kevesebb volt a bérleti díj

A bérleti díjak emelkedése – a terményárakhoz kötöttsége miatt - lassult, sőt, több megyében, így Hevesben is csökkentek. Országosan 1,4 százalékkal nőttek a szántók bérleti árai, Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében volt a legnagyobb, 5,7 százalékos növekedés, Hevesben pedig a legnagyobb, –4,9 százalékos csökkenés. A legmagasabb, százezer forint feletti bérleti díjakhoz képest az egyik legalacsonyabb, 63,3 ezer forintos volt a díj Hevesben. Megyénkben viszonylag magas, 4 százalék volt a bérleti díj földárhoz viszonyított aránya.