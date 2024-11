Vármegyénkben is agrárpetíció aláírása szükséges az élelmiszerbiztonság megőrzéséhez

Szendrei László arról beszélt, hogy Heves vármegyében mintegy 22 ezer gazdálkodó van, akik 5500 kérelmet adtak be területalapú támogatásra.

– A teljes agrárstratégiai struktúránk erre épül. Ha ez a rendszer megbomlik, és az időjárás, inputanyag-áremelkedés sújtotta gazdákat még ezzel is sújtja Brüsszel, akkor hallatni kell a hangunkat. A megközelítően 300 ezer Heves vármegyében élő ember is joga van az egészséges élelmiszerhez. Mi magyar gazdák, világszinten is az egyik legegészségesebb élelmiszert állítjuk elő, az ellenőrzések folyamatosak. Miért kellene nekünk és gyermekeinknek olyan élelmiszert fogyasztani, ami ismeretlen eredetű, ismeretlen szerekkel kezelt. Ezt az aláírásgyűjtés az életünkről szól. A jelenlegi életünk, és a jövő generációké. Kérjük, álljanak ki mellettünk azok is, akik nem részesei az agrárium világának, mert az ő létük és érdekeik is kockán forognak – hangsúlyozta Szendrei László.