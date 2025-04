A szívünkhöz kapunk, ha meglátjuk mennyibe kerülnek Egerben az albérletek 

Körülnéztünk az albérletpiacon, arra voltunk kíváncsiak vajon mennyiért adják ki a legdrágább lakást Egerben. Természetesen az sem maradhat ki, hogy melyeket lehet a legolcsóbban bérelni. Az albérletárakban jelentős különbségek mutatkoznak.

Az albérletárak Egerben is emelkedtek

Albérletárak: nagy a szórás a városon belül

Több ingatlanhirdetési oldalon is azt láttuk, hogy 100 ezer forint alatt már nem igen találni kiadó lakást Egerben, talán csak a minigarzonok képeznek ez alól kivételt. Vannak egészen jól felszerelt garzonlakások pl. a Szala városrészben 90 ezer forintos havi bérleti díjért, de ne feledjük, erre jön még rá a rezsi.

Az egyik legdrágább albérletet 330 ezer forintos bérleti díjjal hirdetik Egerben a Kertész utcán. Erre a meghökkentő hirdetésre az ingatlan.com oldalon találtunk rá, egy 75 négyzetméteres, új építésű, három szobás lakást vehetünk ki ennyiért.

Stílusa lakberendezői szemlélettel lett megálmodva, melynek köszönhetően teljes az összhang az egyes helyiségek között. A lakáshoz tartozik a nappaliból megközelíthető 6 m2-es terasz, és két -elektromos kapuval nyíló- zárt udvari parkolóhely.

Eger más pontjain, pl. a Hajdúhegyen is találkoztunk kifejezetten magas albérletárakkal. Több 200-250 ezer forintos havi díjjal kiadó lakást is hirdetnek, ugyanez a helyzet a Rácliget-lakóparkban is. Ezek az ingatlanok körülbelül 70-95 négyzetméteres alapterületű, kimagasló paraméterekkel rendelkező bútorozott otthonok, amit általában hosszú távra adnak ki a tulajdonosok.

Merre vannak az olcsó lakóhelyek?

Ami igazán sokakat érdekli, hol találhatóak az olcsó lakások? – kérdezik a városba költözők, akik kevesebb pénzből szeretnék megoldani lakhatásukat. Felsővárosban leljük meg a legolcsóbb lakást, amely 45 négyzetméteres, másfél szobás és 80 ezer forintba kerül. A második befutó pedig a Rác Hóstya városrész környékén található az előbbihez hasonló tulajdonságokkal, amely 100 ezer forintba kerül és szintén 45 négyzetméteres az alapterülete.

