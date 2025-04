Terelések ide, dugók oda, rongyosra járjuk az M3-ast Hevesben

A tavaly bevezetett egynapos autópálya matrica főleg a külföldiek vásárlók közt népszerű, de az egyik forgalmazó cég adatai szerint a náluk vásároló magyarok tizede is egynapost vesz. Az autopalyamatrica.hu április eleji közleménye szerint a hazai autósok jellemzően nemcsak az egyszeri utazások során választják ezt a megoldást, hanem akkor is, ha tévedésből felhajtottak egy fizetős szakaszra és a napi matrica 60 percen belüli megvételével elkerülhetik a büntetést. A napi matricából tavaly kilenc hónap alatt 1,4 millió fogyott országosan. A forgalmazó szerint népszerűek a megyei matricák is.

A Heves vármegyei autópálya matrica több mint száz kilométer gyorsforgalmi útra érvényes

Forrás: Berán Dániel / Heol.hu

Megkerestük a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt-t (NÚSZ) is a matricák adataival kapcsolatban. Mint válaszukban leírták, a 2024-es évre összesen (a 2023. decemberi előértékesítéssel együtt) 136 ezer 155 darab Heves vármegyére érvényes e-matrica fogyott. Ebből 29 ezer 765 darabot vettek a közlekedők Heves vármegyében lévő fizikai viszonteladó partnereknél. A webes felületen és az SMS-ben történő vásárlás helyszínéről, vásárlójának lakóhelyéről nem rendelkeznek információval.

Ugyanezen időszakot tekintve, a Heves megyében lévő fizikai viszonteladóknál összesen 209 ezer 265 darab e-matricát vásároltak, amelyek közül az éves országos jogosultság 10 ezer 216 darab volt, ezen kívül több mint húszezer havi, 97 ezernél több heti és 11,7 ezer napi matricát vettek az autósok, motorosok.

A NÚSZ közlése szerint az idei matricaforgalom egyelőre még elmarad a tavalyitól, azaz vannak, akik nem év elején veszik meg az egész évre érvényes megyei matricát (bár a legtöbbet akkor veszik, ahogyan arról februárban írtunk). A 2025-ös évre 2025. március 31-ig (a 2024. decemberi előértékesítéssel együtt) 93 ezer 121 darab Heves vármegyére érvényes e-matrica fogyott. Ebből 20 ezer 693 darabot vettek a közlekedők Heves vármegyében lévő fizikai viszonteladó partnereiknél.