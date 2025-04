Utolsó pillanatban vagyunk, hogy megmentsük az élőhelyeket

A vizes élőhely jó tesz a szomszédságnak is

Szabó Zsolt országgyűlési képviselő fölidézte, gyerekkorában az itt húzódó árkok még tele voltak vízzel, a réteken tocsogók álltak és teli voltak fészkekkel. Emlékszik a beígért, de elmaradt esőkre, a klímaváltozás-szkeptikusainak szavaira és azokra is, akik azt mondják, az ember okozza a klímaváltozást. Szerinte nem tudni, mekkora felelősségünk van benne, de tudunk tenni azért, hogy megakadályozzunk folyamatokat. A vizes élőhelyek a legfajgazdagabbak, de a gazdasági előnyökre is tekintettel kell lenni. A gazdák akkor érdekeltek a természetvédelemben, ha a rendszer harmóniában van. Tavaly ötödével több termés volt azokon a táblákon, ahol a szomszédban vizes élőhely volt, a legelők, kaszálók is gazdagabbak voltak. Csökken az állatállomány, ezért is ismeri el a BNPI törekvését az állattartó telepek létrehozásával. Becsülendőek a fejlesztések, azonban az európai uniós ÖKO és AKG pályázatai nem esnek egybe a gazdák igényeivel, ezért érdemes lenne a BNPI vezetésével kidolgozni egy harmonikus egységet. Kifejtette, mindenki drukkol azért, hogy nőjön a túzokállomány, minél több növény- és állatfaj legyen, és fenntartható legyen az állapot.