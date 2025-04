Drágulás 10 órája

Bődületes emelés a láthatáron, egy doboz cigi is luxus lesz, ha ezt meglépik

Sokan a rabjai vagyunk a különböző függősékeknek, köztük a káros szenvedélyeknek is. Ám most a dohányzók számára rossz hír következik, ugyanis az egyébként is dráguló cigi nemsokára luxussá válik.

Az Európai Bizottság már szerdán tárgyalhat arról, hogy megemelné a dohánytermékek adóját, ez pedig akár 30 százalékos drágulást vonhat maga után. Az Európai Adófizetők Szövetségének alelnöke szerint az dráguló cigi az államokat is érinti, ugyanis a magasabb adók nem jelentenek automatikusan több bevételt - olvasható az Index oldalán. A dráguló cigi nemsokára körülbelül luxussá válik

Forrás: Kiss Annamarie / Haon.hu A dráguló cigi nem csak az állampolgárokat érinti Akár 30 százalékkal is emelkedhet a dohánytermékek ára egy európai uniós adóemelés miatt – írja a Bild. A döntés már szerdán megszülethet Brüsszelben. Az Európai Adófizetők Szövetsége felhívta a figyelmet arra, hogy a terv nemcsak az állampolgárokat érinti, hanem az államokat is. Mert a magasabb adók nem jelentenek automatikusan több bevételt – mondta Michael Jager, a szövetség elnöke. Franciaország elrettentő példa. Ott jelentősen megemelték a dohányadókat – az eredmény: a KPMG 2024-es jelentése szerint Franciaországban a cigaretták feketepiaci részesedése 33 százalék. Ez a legmagasabb az EU-ban! Franciaországban már most minden harmadik cigarettát az adóhatóság megkerülésével értékesítenek. Jager szerint „érzéketlenül cselekszik” az Európai Bizottság, amikor ilyen döntést hoz meg a háború, rekordméretű eladósodás és kölcsönös büntetővámok idején. Mint megtudta, a tervezetben jelentős adóemeléseket irányoznak elő. Ez várhatóan nemcsak a hagyományos cigarettákra vonatkozik majd, hanem a dohányhevítéses termékekre, az e-cigarettákra és a snüsszre is. A lap információi szerint a tervezetről április 16-án, szerdán tárgyal majd az Európai Bizottság. Az adófizetők szövetsége ragaszkodik ahhoz, hogy a jövőorientált adópolitikának valós adatokon, gazdasági észszerűségen és az arányosság alapelvén kell alapulnia. Emellett figyelembe kell venni a teljesítőképességet is. Ez védi az európai intézményekbe vetett bizalmat - részletezik.

