Olyat kívántak a mátrai borászok, hogy arra Egerben is felkapnák a fejüket

– Az is pozitív, hogy olyan mennyiségű eső nem hullott, hogy akadályba ütközne a kártevők elleni védekezés. Ebből következően úgy látom, hogy most nem vagyunk semmivel elmaradva, sem késleltetve. A megfelelő időbeosztásokat tudjuk tartani – fogalmazott.

Szerinte a metszési munkákat is idejében be tudták fejezni még azok a termelők is, akik kicsit később kezdtek hozzá, hiszen nem indult meg olyan hamar a nedvkeringés, nagy meleg nem volt, vagy amikor volt is, csak pár napig. Április második feléig azok az igazi meleg napok nem köszöntöttek be, legalább is hosszabb időszakon keresztül.

És, hogy milyen időjárást kíván? A szakember úgy fogalmazott:

jó eloszlású csapadékot, hogy minden időszakban hulljon eső, és amikor az érés elindul, megfelelő időtartam álljon rendelkezésre ahhoz, hogy be tudjon érni, majd be tudják takarítani a termést, hogy a megfelelő beltartalmi értékek ki tudjanak alakulni, ne érjen túl a szőlő

A még lehetséges időjárási veszélyekről pedig azt mondta, hogy a fagyokon kívül az aszályos időszak, valamint a túl meleg – hosszú időszakon át 30 fok fölött – mind-mind hátráltathatja, vagy ronthatja a termés - és végső soron a bor - minőségét.

(Főoldali képünk illusztráció, forrás: Huszár Márk / Heol.hu)