Befellegzett a gyümölcstermésnek Hevesben, a fagykár csak a kezdet volt

Mi a monília?

A moníliás betegség vagy röviden csak moníliának nevezett kórokozó gomba leginkább a csonthéjas kultúrákban, mint cseresznye, meggy, szilva, őszibarack, kajszi vagy mandula okoz nagy pusztítást, de az alma és körte fajok termésminőségét is képes tönkre tenni vagy a termés mennyiségét csökkenteni. A betegséget több kórokozó gomba is okozhatja és a friss hajtásokat, a virágokat és a termést is képes megfertőzni, ezért is nehéz ellene a védekezés – írja az egyik kertészeti szakoldal.

Íme a monília pusztítása Fotó: Ládi László

Fagykár is érte a fákat

Nagy László azt mondta, mínusz kettő, mínusz három fokig süllyedt a hőmérséklet, ennél hidegebb nem volt, de a csapadék, hűvös idő nem tett jót.

– A területen változó a kár, nálam viszonylag jól bírták, olyan technológiát alkalmaztam, mely segített megőrizni a fák kondícióját. Nem volt locsolás, fűtés, biológiai szerekkel védekeztem. A szomszédok nem tették ugyanezt, a termés mutatkozó mennyiségén ez meg is látszik – emelte ki.