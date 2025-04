Hevesi kereskedők értékelték a fontos változást, ami mostantól egy csomó autóst érint

Találkoztak olyannal, amikor nem egyezett a forgalmi engedély és a valóság

Az egri Barta Autó Holding Kft szerint a változás oka, hogy az adminisztrációs feladatokat csökkentsék. Eddig például egy típusazonos motorcsere után a forgalmi engedélyt is cserélni kellett. Mivel az online rendszeren keresztül egyszerű a lekérdezés így nem okoz problémát sem a kereskedőknek, sem a vásárlóknak a lépés. Ügyfélkapu belépéssel a JSZP rendszerben egyszerű a lekérdezés a rendszám megadásával akár a vásárlónak, akár a kereskedőnek.

Műszaki vizsga, eredetiség vizsga, vagy beszámítás előtti átvizsgáláskor a kereskedőnek az online rendszerben kell leellenőriznie a motorszámot. A vásárlót minden esetben tájékoztatnia kell a kereskedőnek akár a motorszám egyezésekor, akár eltéréskor. Elárulták, találkoztak már olyan esettel, amikor nem volt azonos a forgalmiban, illetve az autóban lévő motor száma, ekkor a Közlekedési Hatóság felkeresése volt szükséges.

Alkatrészvásárlásakor jó tudni a motorszámot

Gergely Róbert, a gyöngyösi Xpertcar Kft. ügyvezető igazgatója elmondta, az új szabállyal most találkoztak, még sok tapasztalat nincs ezzel kapcsolatban. Úgy gondolja azonban, hogy könnyebbséget jelent majd, hiszen csak hazánkban szerepelt ez az adat a forgalmiban, tőlünk nyugatabbra, például Németországban, Ausztriában nem. Mivel a motor is cserealkatrész, mint minden más, például a váltó, ezt nem tartották nyilván. Egyszerűbb lehet viszont hazánkban is a motorcsere folyamata, hiszen csak számlával kell alátámasztani a motor vásárlását és beépítését, nem kell újra vizsgáztatni a Nemzeti Közlekedési Hatóságnál, egyszerűbb lehet az ügyintézés. Ugyanakkor például alkatrész-rendelésnél érdemes tudni az autók motorszámát, motorkódját, így valamilyen formában mégis érdemes tudnia, felírnia a tulajdonosnak.

(Főoldali képünk illusztráció, forrás: Huszár Márk/Heol.hu)