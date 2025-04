Sokak örömére megújul a Füzesabony-Eger vasútvonal

Több más vasúti fejlesztéssel egyetemben a Füzesabony-Eger vasúti vonalszakasz korszerűsítésére is európai uniós pályázatot nyújt be idén a magyar állam, azaz az Építési és Közlekedési Minisztérium és a MÁV Pályaműködtetési Zrt. Az előkészített projekt forrásigénye 32,7 milliárd forint. A Magyar Közlönyben megjelent projektlista városi tömegközlekedési fejlesztéseket is tartalmaz Budapesten, Kecskeméten, de felsoroltak benne vasúti fejlesztést a Balaton északi partján, avasi kabinos felvonót, valamint a csepeli kikötő beruházást is. A kerékpárút-fejlesztések között helyet kap a Tiszafüred-Debrecen kerékpárút, amely az Eurovelo 14 része, 7,4 milliárd forintból készítenék elő az egész utat és épülne is szakasz Tiszafüred és Hortobágy között.

Eger összeköttetését korszerűsítenék a Füzesabony-Eger vasútvonal felújításával

Forrás: Huszár Márk / Heol.hu