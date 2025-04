Halálos munkabalesetek Hevesben: apa és fia is életét vesztette

A negyedik esetben egy oldalazó talajmarógép kardántengelyének rossz burkolata okozott halált. A traktor és a gép kezelőjének ruháját kapta el és húzta be a törött burkolat mögött működő tengely és a dolgozónak is halálos sérüléseket okozott.

Idén is történt halálos munkabaleset

Szabó Zsolt, a kormányhivatal foglalkoztatás-felügyeleti és munkavédelmi osztályvezetője ismertette az idén az M3-as autópálya felújításán történt halálos balesetet is. Egy munkavállaló eddig ismeretlen okok miatt bemászott a gépkocsi alá, amit ő vezetett. Műszaki hiba, vagy egyelőre nem ismert ok miatt a gépjármű ránehezedett, összenyomta a teher. A munkavállalónak nem volt egyébként feladata a szerelés, nem is jelzett a munkáltatójának semmilyen meghibásodást, bár az érvényben lévő szabály szerint ezt kellett volna tennie. Valószínűleg valamilyen, rossz hangot észlelt és ennek megpróbált utánajárni.. Vizsgálják, hogy fennáll-e a munkáltató felelőssége, vagy a munkavállaló olyan dolgot tett, amit neki nem kellett volna.

A többi esetről Szabó Zsolt elmondta, nem jellemző, hogy fölösleges kockázatot vállalnának a munkavállalók, előfordulhat esetleg valami apróbb figyelmetlenség. Felhívta a figyelmet arra az alapvetésre, hogy a munkavédelem szabályozási elve alapján az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeinek biztosítása mindenkor a munkáltató felelőssége. Nem érinti felelősségüket, ha részben esetleg a munkavállaló oldalán is felmerül valamilyen mulasztás. A halálos balesetek kapcsán mindig valamilyen rendszerszintű hibát tár föl a hatóság, illetőleg jelentős emberi mulasztást, ami leginkább a munkáltatókhoz köthető. Például valamilyen szabály be nem tartását, hiszen egyébként a munkavállalóknak utasítást adnak, irányítják, ellenőrzik őket a munkavégzés helyén, megmondják nekik, mi a feladatuk. Az utasítást végrehajtva nem saját döntésük alapján végeznek olyan munkát, amit nekik nem is kellett volna.