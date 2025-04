Használt autóért nem nyúlnak mélyen a zsebükbe Hevesben a vásárlók: ezeket veszik

A keresletben is vegyesek az igények méretben és évjáratban is. Függ a családi helyzettől, a gyermekek számától, illetve a használat jellegétől. Kereskedésükben a haszongépjármű értékesítése fedi le a legnagyobb eladási számot. Az ügyfelek jellemzően 2-5 millió forintos árkategóriában érdeklődnek leginkább a használt gépjárművek iránt.

Nehezebb jó minőségű használtautót beszerezni

Gergely Róbert, a gyöngyösi Xpertcar Kft. ügyvezető igazgatója érdeklődésünkre elmondta, náluk folyamatosak az eladások és az igény a jó használtautókra, ők szervizeléssel, finanszírozással, biztosítással is foglalkoznak. A problémát az jelenti, hogy elöregszik a hazai járműpark, kevés a jó minőségű használtautó. Leginkább a cégek vásárolnak új autókat, a magánszemélyek kevésbé és ők tovább is használják a gépkocsikat. A szervizelés sem feltétlenül precíz. Azok a kereskedők, akik figyelnek erre, s akik közé ők is tartoznak, kisebb állományból válogathatnak.

- A készlettől is függ a forgalom, nekünk ötven-hatvan autónk van. A hazai piacot az anyagi lehetőségek is befolyásolják, zömmel az olcsóbb, 1-2, esetleg 3 milliós használt autókra van kereslet, finanszírozással, autóbeszámítással. Népszerűek a magasabb építésű autók, a könnyebb ki- és beszállást lehetővé kocsik, a SUV-k, a jól pakolható családi autók, kombik.

A kezdő vezetőknek általában kisebb autót vásárolnak a szülők

– magyarázta Gergely Róbert.