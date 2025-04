Január után februárban is gyengélkedett a Heves megyei ipar

2025 februárjában az ipari termelés volumene 8,7, munkanaphatástól megtisztítva 8 százalékkal elmaradt az egy évvel korábbitól országosan. A KSH szerint az ipari export volumene 5,5 százalékkal kisebb volt az egy évvel korábbinál, míg a belföldi eladások két százalékkal csökkentek.

Az ipari termelés csökkent, a kevés kivétel egyike az energiaipar volt

Forrás: Czímer Tamás / Heol.hu

A legnagyobb súlyú, a feldolgozóipari termelés 28 százalékát képviselő járműgyártás volumene tizedével visszaesett, az elektronikai, optikai iparé viszont csupán 0,6 százalékkal mérséklődött. Nagy – 24 százalékos - vesztes volt a villamos berendezés gyártás, benne az akkumulátor gyártással, 5,8 százalékos mínuszban volt az élelmiszeripar és a dohánytermék-gyártás. A megyénkben is jelen lévő gumigyártás és a fémipar is lejtmenetben volt, ahogyan a bányászat is, ugyanakkor az energiaipar 12 százalékkal bővült.

Heves vármegyében januárban nominálisan (200 milliárd forint körül) maradt az ipari teljesítmény, de volumenében 1,8 százalékos mínuszban volt. Februárban hiába emelkedett januárhoz képest nominálisan kismértékben az ipari kibocsátás (201,5 milliárd forintra), ez elmaradt az egy évvel korábbi 205 milliárd forinttól, az áremelkedéseket is figyelembe véve pedig 7,2 százalékos csökkenést produkált.

Kiderült, mennyire esett vissza az ipari termelés Hevesben

Az év első két hónapjában országos viszonylatban 6,4 százalékos volt az ipari termelés visszaesése, Hevesben ennél kisebb mértékű, 4,6 százalékos volt a csökkenés tavalyhoz képest.