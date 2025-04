Nem elég a száj- és körömfájás, új betegség réme fenyegeti a mezőgazdaságot!

Magyarországon ugyan még nem, de Ausztria nyugati tartományaiban már megjelent, és gyorsan terjed a kéknyelv-betegség, eddig már 244 gazdaságot érintett. A súlyos megbetegedéseket okozó vírus a tejpiacra is hatással van, hiszen csökken a beteg tehenek tejhozama írja az Economx. Ausztria most a ragadós száj- és körömfájástól is tart.

A kéknyelv leginkább a juhokat, kecskéket, vadon élő kérődzőket és a szarvasmarhákat veszélyezteti

Forrás: Mészáros János / Szoljon.hu

A vírust, amely juhoknál okoz súlyos megbetegedést, szarvasmarhák ritkábban pusztulnak el, egy alig észrevehető rovar, a törpeszúnyog terjeszti, amely tavaly már több ezer állattartó telepet fertőzött meg Németországban, Belgiumban és Hollandiában.

Változtatnak a kéknyelv elleni védekezés szabályain

Korábban ez a betegség is azonnali felszámolási kötelezettség alá tartozott, mára a tagállamok dönthetnek arról, hogy folytatnak-e területükön mentesítési programot. Magyarországon egy jogszabály-módosítási tervezet szerint megszűnne a virológiai vizsgálat során pozitívnak bizonyuló állatok leölési kötelezettsége, de lehetővé tennék a vakcinázást, s számos védelmi kötelezettséget (védőkörzet kijelölése, járványvédelmi központ felállítása) eltörölnének.

A kéknyelv betegség 2015-2017 között volt jelen Magyarországon, 2021. óta hivatalosan is mentes országnak számít hazánk, így megszűntek a korábbi korlátozások. Heves megyében akkoriban nem volt megbetegedés, de a védőkörzet érintette vármegyénket.