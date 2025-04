Pusztulnak a méhek Hevesben, csak találgatják, mi történhetett

- Van elhullás ősszel a beteleléskor is, voltak családok, amelyeket össze kellett rakni, hogy átvészeljék a telet. Ugyanakkor voltak erős családok is, amelyek nem élték túl a telet. Az időjárás is közrejátszhat az elhullásban, hiszen az enyhe teleken vannak időszakok, amikor ki is repülnek a méhek, ugyanakkor amikor a húsz fokos meleg hirtelen tíz fokra csökken, akkor már a méhek nem tudnak visszarepülni. A jó táplálás ellenére is ürültek ki kaptárak – osztotta meg tapasztalatait Bakó Zsolt.

Aggodalomra ad okot az akác fagyása

Az elmúlt hetek hajnali fagyai az akácvirágot érintették hátrányosan. Az akác az ágazat egyik fő növénye és bevételi forrása, a mostani mínuszok pedig megfagyaszthatták a virágkezdeményeket. A károk mértéke csak néhány hét múlva fog kiderülni, de akár nyolcvan százalékos fagykár is lehet az akácosokban. Biró Péter szerint a növények most két héttel késnek, így akácvirágzás május közepére várható. A repce ugyanakkor már bimbós állapotban van, ha jó lesz az idő, egy hét múlva kinyílik majd, amely segíthet a méheknek.

Bakó Zsolt elmondta, feléjük idén kevesebb repcét vetettek, de a helyi méhészeket ez a mennyiség még ellátná, de a vándorméhészekkel együtt ez már nem volna elég. Neki állóméhészete van, de a vándorló tárai mentek gyümölcsfákhoz is, de nem mondhatni, hogy eredménnyel jártak, hiszen nem tudták biztosítani az életszínvonalat a virágzó fák, sok méh nem tért vissza a kirepülésből. A beporzás miatt ki kellett vinni a kaptárakat, de a hirtelen hideg, a fagyok miatt nem várható jó termés. Az akácról még nem tudni, milyen lesz.