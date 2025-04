Komoly készültség a járvány miatt! Ezt mindenkinek tudnia kell!

Ragadós száj- és körömfájás: Heves egyelőre negatív

Heves vármegye az afrikai sertéspestis miatt továbbra is fertőzött területnek számít, most írják össze a legkisebb gazdaságokat is. Madárinfluenza jelenleg nincs a megyében állattartó telepen, de év elején Dél-Hevesben pusztított a kór, jelenleg legközelebb Szolnok mellett bukkant fel a fertőzés. Ragadós száj- és körömfájás sincs, eddig 62 telepet ellenőriztek, minden teszt negatív lett. Az állattartók már korábban bejelentették, hogy nem engednek be idegeneket a telepekre.