Kevesebb hevesi álláskereső volt márciusban

A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat 232,5 ezer álláskeresőt regisztrált márciusban, ami 3,5 ezerrel kevesebb az előző év azonos időszakának adatához viszonyítva. Az első tavaszi hónapban 128,7 ezren voltak jogosultak pénzbeli ellátásra. A nyilvántartott munkanélküliek aránya a munkavállalási korú népességhez mérten 3,7 százalékos volt. Országszerte 12,4 ezer nem támogatott új munkahelyet jelentettek a foglalkoztatók, támogatott álláshelyből 58,5 ezer volt.

A foglalkoztatási osztály ajtajára mindig kiírják az új munkahelyek ajánlatait

Forrás: Tóth Balázs / Heol.hu

Heves vármegyében 10,2 ezer munkanélkülit tartottak nyilván múlt hónapban, ami 231 fős csökkentést jelent februárhoz képest, a tavaly márciusi adatnál 729-cel kedvezőbb. A pályakezdő munkanélküliek száma kicsit csökkent, 446 fiatal nem talált állást. Heves megye munkanélküliségi mutatója 5,6 százalékos volt, kedvezőbb a 7,8 százalékos régiós átlagnál. A regisztrált álláskeresők között a szakképzetlenek aránya 30 százalék volt, megyénkben pedig ennél magasabb, 34,6 százalék. Hevesben 61 embert küldtek el csoportos létszámleépítéssel. Vármegyénkben 5500-an kaptak valamilyen pénzbeli ellátást, s meghaladta a 3,7 ezret a legalább egy éve munkanélküliek száma.

A legkedvezőbb munkanélküliségi mutatóval Andornaktálya, Nagytálya és Mátraszentimre rendelkezett, 1,7 százalék körüli aránnyal, nem sokkal maradt le Aldebrő, szintén két százalék alatti mutatóval. A másik véglet Tarnazsadány és Tarnalelesz voltak, 20 százalékos munkanélküliséggel.

Több új munkahely, négyezer betöltetlen állás

Márciusban kevesebb volt az elérhető, támogatás nélküli új munkahely, kétszáz pozícióba jelentkezhettek a munkavállalók, kevesebb, mint fele az egy évvel korábbinak. A támogatott álláshelyek száma márciusban az ekkor induló közmunka-programok miatt mindig magas, most is az volt, 1626 helyet igyekeztek feltölteni, ami növekedést jelent februárhoz és tavaly márciushoz képest is. Hevesben a hónap végén közel 4400 üres álláshelyre lehetett jelentkezni.