Nagy arany, nagy taps, nagy remények – a klímaváltozás sem állítja meg az olaszrizlinget

Hetvenhat tétel versengett csütörtökön az Egerszóláton rendezett Aranytőke Borszemlén. A borverseny helyszíne ezúttal az Egersoul Pincészet volt, az ünnepélyes megnyitón - amelyet légibemutató is tarkított – a helyi asszonykórus énekelt vidám bordalokat, majd Juhász Anett polgármester mondott köszöntőt. Kiemelte, Szóláton már az 1300-as években is termesztettek szőlőt és készítettek bort. Fontos ennek a kultúrának a megőrzése, ezt segíti az egerszóláti olaszrizlinget népszerűsítő borlovagrend és a borverseny is.

Az egerszóláti olaszrizlinget nem befolyásolja a klímaváltozás

Forrás: Nemes Róbert

Juhász Ádám, a januárban alakult Egerszalók-Egerszólát Hegyközség (amelynek területén 37 hektáron termesztenek olaszrizlinget) borász küldötte elmondta, azért egyesült a két kis hegyközség, hogy ne sorvadjanak el és egy erős, ütőképes szervezet jöjjön létre. Újraélesztették az Aranytőke borversenyt is, amelyen borszakírók, borászok és nemzetközi borakadémikusok bírálják a beküldött olaszrizling és olaszrizling házasítás tételeket. Remélik, újraéled a fajta, új fejezet kezdődik a termesztésében és a borverseny életében is. Az olaszrizling fontos az országnak és a borvidéknek is, sikere lehet az egész világon.

Dr. Gál Lajos borász elmondta, tavaly alapították a Szóláti Nagydíjat, amelyet első alkalommal Pálfi Gyula nyert el. A borversenyre nevezni nem lehet, hanem tíz szakértőt kértek föl, javasoljanak három-három dűlős olaszrizlinget, az ezekből beérkezett borok versenyeznek a Nagydíjért, a többi olaszrizling és olaszrizling házasítás verseng az Aranytőkén. Úgy vélte, az országos bormarketingből húsz éve kimarad az olaszrizling, ennek a magyar ízű bornak a marketing munkáját így a termelők és az újságírók végzik. Szeretnék megmutatni az egyediségét, a minőségét a világnak.