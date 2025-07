130 ezer felvételiző szabadul rá az albérletpiacra, ennyiért találnak lakást Egerben és Gyöngyösön

Július 23-án, szerda este a felsőoktatási ponthatárok kihirdetésével hivatalosan is elindul az idei albérletszezon. Az ingatlan.com legfrissebb adatai alapján a bérleti díjak emelkedése továbbra is mérsékeltebb, mint a lakásáraké, ráadásul a kínálat bővülése tovább fékezheti az albérlet-drágulást. Mivel az albérletárakat a kereslet és a kínálat új egyensúlya határozhatja meg a jövőben, ezért ebből a szempontból is érdekes változást hozhat a piacon az Otthon Start program szeptemberi indulása. Az idei albérletszezon végefelé sokkal többen dönthetnek a vásárlás mellett a bérlés helyett, ami mérsékelheti a keresletet a kiadó lakások iránt – ez derül ki az ingatlan.com legfrissebb elemzéséből. 2025 július közepén a bérlők már 16,5 ezer kiadó lakóingatlan-hirdetésből válogathatnak, szemben az egy évvel korábbi 14,3 ezerrel – ami 15 százalékos növekedésnek felel meg. Az aktuális albérletpiaci tendenciák kedvezően érintheti azt a közel 130 ezer felvételizőt, akiknek a száma idén 13 éves rekordot döntött.

Az albérletárak Egerben is változnak

Forrás: Berán Dániel/Heol.hu

Meg is néztük az ingatlan.com keresőjében, mire számíthatnak az Egerben és Gyöngyösön keresgélők. Egerben csak ezen az oldalon közel száz lakást hirdetnek erre a célra. Az árak jelentősen függenek a lakás méretétől, elhelyezkedésétől és állapotától. Az aktuális adatok szerint a havi bérleti díjak átlagosan 150 ezer forint körül alakulnak. A kisebb, 1-2 szobás lakások bérleti díja általában 110-140 ezer forint között mozog, míg a közepes méretű, 55-65 négyzetméteres lakások bérleti díja 130-180 ezer forint között változik. A nagyobb vagy felújított, prémium kategóriás albérletek ára akár 180-250 ezer forint is lehet havonta.

Gyöngyösön is szétnéztünk, hiszen a felvételizőket ott is érdekelheti mindez. Ahogy szétnéztünk, kiderült, az albérletárak széles skálán mozognak, így mindenki megtalálhatja a saját igényeinek és pénztárcájának megfelelő lakást. Az átlagos havi bérleti díj körülbelül 140 ezer forint körül alakul. A kisebb, 1 szobás lakások általában 80-100 ezer forint közötti áron elérhetők, míg a közepes méretű, 2-3 szobás, 50-70 négyzetméteres lakások havi bérleti díja 120-150 ezer forint között mozog. A nagyobb, 70 négyzetméternél nagyobb lakások bérleti díja akár 150 ezer forint fölé is emelkedhet.